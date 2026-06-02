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Klimagipfel

Kamala Harris kommt zum Austrian World Summit

Kamala Harris in Wien: Die ehemalige US-Vizepräsidentin nimmt am Austrian World Summit 2026 in der Hofburg teil.
02.06.2026, 09:27

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Eine Frau in einem hellblauen Anzug betritt lächelnd mit erhobenen Händen eine Bühne vor dunklem Vorhang.

Die Veranstalter des 10. Austrian World Summit haben einen hochrangigen internationalen Gast angekündigt: Kamala D. Harris, die 49. Vizepräsidentin der Vereinigten Staaten, wird am 16. Juni in der Wiener Hofburg teilnehmen.

Harris war die erste Frau in der Geschichte der USA, die das Amt der Vizepräsidentin bekleidete. Im Laufe ihrer politischen Karriere setzte sie sich für Gerechtigkeit, Demokratie, Gleichheit und Chancengleichheit ein. Zu ihren Stationen zählen ihre Tätigkeiten als Justizministerin des US-Bundesstaates Kalifornien, als US-Senatorin sowie ihre Zeit im Weißen Haus.

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Während ihrer Amtszeit als Vizepräsidentin wirkte Harris an der Stärkung internationaler Bündnisse mit und unterstützte Gesetzesvorhaben, darunter die bislang größte Klimaschutzinvestition, die in den Vereinigten Staaten beschlossen wurde.

Laut Veranstalter unterstreicht ihre Teilnahme die Bedeutung von Klimaschutz als Thema, das über technologische Entwicklungen und Zielvorgaben hinausgeht. Im Mittelpunkt stünden auch Fragen von Führung, Gerechtigkeit, Sicherheit, Gesundheit und der Zukunft demokratischer Gesellschaften.

Unter dem Motto „We are unstoppable“ will der Austrian World Summit auch in seiner zehnten Ausgabe Führungspersönlichkeiten, Innovatoren und Akteure des Wandels zusammenbringen, die konkrete Maßnahmen vorantreiben wollen.

Wien
kurier.at, PEKO  | 

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