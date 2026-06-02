Kamala Harris kommt zum Austrian World Summit

Die Veranstalter des 10. Austrian World Summit haben einen hochrangigen internationalen Gast angekündigt: Kamala D. Harris, die 49. Vizepräsidentin der Vereinigten Staaten, wird am 16. Juni in der Wiener Hofburg teilnehmen.

Harris war die erste Frau in der Geschichte der USA, die das Amt der Vizepräsidentin bekleidete. Im Laufe ihrer politischen Karriere setzte sie sich für Gerechtigkeit, Demokratie, Gleichheit und Chancengleichheit ein. Zu ihren Stationen zählen ihre Tätigkeiten als Justizministerin des US-Bundesstaates Kalifornien, als US-Senatorin sowie ihre Zeit im Weißen Haus.