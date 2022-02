Kärntner Kasnudeln aus der Seestadt Aspern

Experimente

Außerdem stehen neue Produkte auf dem Plan. Ins Detail will Schrittesser noch nicht gehen, aber „ein Partnerprodukt in Richtung Pasta“ steht bereits in den Startlöchern. Und auch mit Knödeln will die Stadtküche noch in diesem Jahr experimentieren.

Doch auch mit der Kas-, pardon: Kärntner Nudel hat das Team noch einiges vor. Im Sommer stehen etwa Versuche mit selbst fermentierten und eingelegten Füllungen auf dem Programm. „Es ist einfach ein saugeiles Produkt“, sagt Schrittesser. „Du kannst eine Riesen-Bandbreite an Geschmäckern abdecken und gleichzeitig ist es ein Fertiggericht, bei dem du eine Qualität wie selbst gekocht hinbekommst. Das ist für mich die beste Kombination, die es gibt.“

Keine Einwände.