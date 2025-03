Jugendlicher soll in Wien Passanten mit Messer attackiert haben

Ein 17-Jähriger hat am Sonntag in Wien-Donaustadt einen Passanten mit einem Messer attackiert . Zuvor dürfte der polizeibekannte Jugendliche mehrere parkende Autos mit der Waffe zerkratzt haben. Als ihn ein Fußgänger darauf ansprach, ging der Verdächtige auf den 57-Jährigen los und fügte ihm leichte Verletzungen zu, wie es seitens der Polizei hieß.

Als die Beamten am Tatort eintrafen, war der Verdächtige schon geflüchtet, jedoch trafen sie auf dessen Vater. Dieser war Zeuge des Vorfalls gewesen und schilderte den Polizisten den Sachverhalt. Die Beamten suchten daraufhin den jungen Österreicher an seiner Wohnadresse auf und nahmen ihn vorläufig fest. Das Messer wurde in der Wohnung sichergestellt. Der leicht verletzte 57-Jährige lehnte eine Versorgung durch den Rettungsdienst ab.