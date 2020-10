Jugendlicher ohne Führerschein flüchtet nach Unfall

Am Sonntagnachmittag stießen in der Hausfeldstraße in Wien-Donaustadt ein Autofahrer und ein Motorradlenker zusammen. Laut Polizei soll der Autofahrer gebremst haben, der Biker soll ihm von hinten aufgefahren sein. Der Motorradlenker stürzte und musste von der Berufsrettung ins Krankenhaus gebracht werden.

Der 17-jährige Autofahrer soll nach dem Unfall aber einfach weitergefahren sein. Sein Fahrzeug stellte er laut Polizei einige Kilometer entfernt ab - dort fanden Polizisten das Auto. Eine Stunde nach dem Unfall kehrte der Jugendliche schließlich zur Unfallstelle zurück. Er soll gegenüber der Polizei zugegeben haben, dass er keinen Führerschein besitzt.

Nummerntafeln waren gestohlen

Die ersten Erhebungen der Polizei ergaben außerdem, dass das Auto gar nicht für den Verkehr zugelassen war, da die Kennzeichen am Auto gestohlen worden waren. Dem Unfalllenker droht nun ein strafrechtliches Verfahren.