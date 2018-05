"Meine Eltern haben mich auf die Straße gesetzt"

a_way bietet den Jugendlichen nicht nur einen Platz zum Schlafen, sondern zeitgleich auch ein Team von Sozialarbeitern, das ihnen für Fragen zur Seite steht. Hier können sie sich ein paar Tage ausruhen. Gemeinsam wird versucht, einen Weg aus der Krise zu finden, um zu verhindern, dass die Jugendlichen in manifeste Wohnungslosigkeit und soziale Isolation abrutschen. „Dieses Engagement ist eine wichtige Ergänzung zur Arbeit der Kinder- und Jugendhilfe unserer Stadt. Wesentlich ist, den Jugendlichen und jungen Erwachsenen unterschiedlichste niederschwellige Angebote zu machen, die sie annehmen können und wollen“, so Jürgen Czernohorszky, Bildungs- und Integrationsstadtrat.

Über 600 Klienten

Die Zahlen sprechen für sich: Ein Drittel der Klienten, die sich wegen Wohnungslosigkeit an die Caritas wenden, sind heute unter 30 Jahre alt. Tendenz steigend. Im Jahr 2017 haben 603 junge Menschen Angebote von a_way in Anspruch genommen. Davon waren 461 männlich und 142 weiblich. Gerade für junge Frauen sei die Obdachlosigkeit besonders gefährlich, erklärt David Neusteurer, ein Betreuer der Notschlafstelle. „Wir versuchen sie rasch frauenspezifischen Einrichtungen und einer Aufarbeitung von Gewaltthemen näherzubringen.“

Neusteurer kannte das a_way bereits, es besteht seit 2005, als es noch am Westbahnhof gelegen war. Mit dem Umzug in die Neumayrgasse konnte das Angebot erweitert werden. Neben einer intensiveren Betreuung der einzelnen Jugendlichen, können - zusätzlich zu den zehn Notquartiersbetten - acht Jugendliche in drei Wohngruppen mit Einzelzimmern bis zu drei Monate nächtigen. Längerfristig soll dadurch eine Stabilisierung der Lebensumstände erreicht werden. Das a_way ist die einzige Notschlafstelle für Jugendliche in Wien und wird aus Fördermitteln der Sucht- und Drogenkoordination Wien (SDW) und der Kinder- und Jugendhilfe (MAG ELF) betrieben. Die Jugendnotschlafstelle erfüllt dabei eine Funktion im sozialen Netz Wiens: Das Angebot stellt eine Brücke dar, zwischen dem Leben auf der Straße und den Krisenzentren bzw. sozialpädagogischen Einrichtungen der Kinder- und Jugendhilfe, zwischen Suchthilfe, Psychiatrie und stationärer Versorgung sowie zwischen Jugend- und Erwachsenenalter bei kritischen Entwicklungsphasen.