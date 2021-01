Jugendlicher flüchtete vor Brand aus Fenster: Von Feuerwehr gerettet

Bei einem Zimmerbrand in der Heiligenstädter Straße in Wien-Döbling wurde Montagmittag ein Jugendlicher verletzt: Als die von Passanten alarmierten Feuerwehrleute eintrafen, klammerte sich der 13-Jährige an ein straßenseitiges Fenster der Brandwohnung im zweiten Stock und drohte abzustürzen.