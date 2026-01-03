Jugendlicher bedrohte in Wien Passanten mit Teleskopschlagstock

Ein 17-Jähriger soll Freitagnachmittag in Wien-Donaustadt Passanten mit einem Teleskopschlagstock bedroht haben. Der bereits polizeibekannte Bursche - gegen ihn bestand bereits ein Waffenverbot - wurde festgenommen. "Er wurde wegen des Verdachts der gefährlichen Drohung sowie nach den Bestimmungen des Waffengesetzes angezeigt und auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Wien in eine Justizanstalt überstellt", berichtete Polizeisprecherin Anna Gutt am Samstag.

Zeugen hatten die Polizei gerufen, nachdem eine Gruppe Jugendlicher beim Rennbahnweg Pyrotechnik gezündet und Böller in Richtung von Passanten geworfen haben soll. Ein 51-jähriger betroffener Mann habe einen der Burschen an der Jacke gepackt und ihn zurechtgewiesen. Da habe der mit einer Sturmhaube vermummte 17-Jährige den Schlagstock gezückt. Er soll den Mann, dessen Lebensgefährtin und eine weitere Passantin mehrfach mit dem Umbringen bedroht haben.

Die beteiligten Jugendlichen verließen die Tatörtlichkeit, wurden aber wenig später ganz in der Nähe geschnappt. Der Schlagstock wurde in einem Gebüsch aufgefunden.