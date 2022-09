Jugendliche stechen auf obdachlosen Mann ein

Am frühen Mittwochmorgen kam es gegen 5 Uhr zu einer Auseinandersetzung zwischen zwei Jugendlichen und einem obdachlosen 35 Jahre alten Österreicher. Die Teenager sollen den Mann, der in der U3-Station Johnstraße in Rudolfsheim-Fünfhaus am Boden schlief, grundlos geweckt und belästigt haben. Als der Mann aufwachte, kam es zu einem Streit.

Daraufhin zückte einer der Jugendlichen ein Messer und stach es dem 35-Jährigen ins linke Bein, wie das Opfer bei der Polizei angab. Die Verdächtigen konnten in die U-Bahn flüchten und wurden trotz einer Fahndung bisher nicht ausfindig gemacht. Der Obdachlose wurde verletzt in ein Krankenhaus eingeliefert.

