Jugendliche sollen drei Trafiken überfallen haben

Die Wiener Polizei hat nach intensiven Ermittlungen, Ermittlungen, Spurenauswertungen, Hausdurchsuchungen und einer Öffentlichkeitsfahndung drei Jugendliche (16,17 und 18 Jahre alt) ausgeforscht, die verdächtigt werden, drei Trafiken ausgeraubt zu haben. Sie wurden festgenommen. Nach zwei weiteren mutmaßlichen Komplizen wird weiter gefahndet, wurde in einer Aussendung am Donnerstag berichtet.

Die Überfälle auf die Trafiken, eine in Mariahilf und zwei in Favoriten, sollen sich am 20. Dezember, am 24. Dezember und am 11. März ereignet haben. Dabei sollen die Burschen die Angestellten mit einer Pistole und bzw. oder Messern bedroht und Bargeld sowie Tabakwaren geraubt haben. Die gesamte Beute belaufe sich auf einen Betrag im mittleren vierstelligen Eurobereich.

In der Vernehmung war laut Aussendung nur der 17-Jährige geständig, die anderen beiden verweigerten die Aussage. Alle drei wurden über Anordnung der Staatsanwaltschaft Wien in eine Justizanstalt gebracht.

