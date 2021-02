Jugendliche sollen 16-Jähriger Heroin gestohlen haben

Am Donnerstagnachmittag kam es in der Peitlgasse in Wien-Floridsdorf mutmaßlich zu einem Raub. Eine 16-Jährige gab an, sie sei von zwei ihrer Bekannten, einem ebenfalls 16 Jahre alten Mädchen und einem 17 Jahre alten Burschen, beide Österreicher, mit einem Messer bedroht und beraubt worden. Dem Opfer sollen Suchtmittel sowie Bargeld abgenommen worden sein.

Anschließend flüchteten die Tatverdächtigen, das Opfer verständigte die Polizei. Im Zuge einer sofort eingeleiteten Fahndung konnten die beiden festgenommen werden. Bei der Personendurchsuchung wurden Suchtmittel, es dürfte sich um Heroin handeln, sowie Bargeld sichergestellt. Das Landeskriminalamt Wien, Außenstelle Nord, hat die Ermittlungen übernommen.

