Ab Samstag: Comeback der Astoria-Garage in der Josefstadt

Ab dem ersten Adventwochenende stehen im 8. Bezirk wieder 300 Parkplätze mehr zur Verfügung.
28.11.25, 16:06
Gute Nachricht für die Autofahrerinnen und -fahrer im 8. Bezirk: Am Samstag, 29. November, nimmt die Astoria-Garage den Betrieb wieder auf.

Mit dem ersten Adventwochenende stehen dort zunächst 300 Parkplätze zur Verfügung, wie Alpina Parking, die Betreibergesellschaft, in einer Aussendung mitteilte. Rund 100 weitere sollen noch folgen.

Zur Wiedereröffnung gibt es bis zum 1. Dezember einen Sondertarif von 10 Euro pro Tag.

Der Preis für das Kurzzeitparken in der Astoria-Garage wird 5 Euro pro Stunde betragen, das reguläre Tagesmaximum 45 Euro. Für Dauerparker soll der Parkplatz rund 350 Euro netto (420 Euro brutto) pro Monat kosten.

Im Juni 2024 schloss die historische Garage vorübergehend ihre Tore. Seit 2025 hat sie mit Jürgen Hesz einen neuen Besitzer.

