Ab Samstag: Comeback der Astoria-Garage in der Josefstadt

Gute Nachricht für die Autofahrerinnen und -fahrer im 8. Bezirk: Am Samstag, 29. November, nimmt die Astoria-Garage den Betrieb wieder auf.

Mit dem ersten Adventwochenende stehen dort zunächst 300 Parkplätze zur Verfügung, wie Alpina Parking, die Betreibergesellschaft, in einer Aussendung mitteilte. Rund 100 weitere sollen noch folgen.