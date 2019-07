It's a Girl: Elefantenbaby Tuluba ist da

In Schönbrunn haben die Tiere alle Zeit der Welt. Schratter: „Die Kleine versucht, mit der Mutter Schritt zu halten und tapst unter ihrem Bauch umher. In den nächsten Tagen bleiben Numbi und ihr Jungtier im hinteren Bereich der Anlage und sind somit für die Besucher leider noch nicht zu sehen. Numbi soll sich ganz in Ruhe auf die neue Situation einstellen können.“ Das letzte Jungtier bei den Afrikanischen Elefanten im Tiergarten Schönbrunn war Iqhwa, die 2013 geboren wurde.