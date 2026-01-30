Sensible Daten: "Sicherheitsvorfall" im IT-System der TU Wien

Im IT-Netzwerk der Technischen Universität (TU) Wien hat es Ende der Vorwoche einen "Sicherheitsvorfall" gegeben. In diesem Zusammenhang seien auch "Accounts kompromittiert worden", teilte die TU den Studierenden mit.

Derzeit könne "nicht ausgeschlossen werden, dass dabei auch Zugriffe auf sensible Daten erfolgt sind". Die IT-Systeme der Uni sind daher nur eingeschränkt verfügbar. Mitarbeiter und Studierende müssen aus Sicherheitsgründen alle Passwörter zurücksetzen.