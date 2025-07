Nach Diebstahl in Wiener Innenstadtlokal: 45-Jähriger festgenommen

In den frühen Morgenstunden am 17. Juli gelang es Polizisten des Stadtpolizeikommandos Innere Stadt, einen mutmaßlichen Dieb kurz nach der Tat festzunehmen. Der 45-jährige Österreicher steht im Verdacht, einem Gast in einem Innenstadtlokal die Geldbörse sowie das Mobiltelefon gestohlen zu haben.