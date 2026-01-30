"imGrätzl": Wo man findet, was man sucht

Wer suchet, der findet – also im Idealfall. Aber was passiert, wenn man nach etwas ganz Konkretem Ausschau hält und keinen Schimmer hat, wo man es am besten finden kann? Sagen wir, wenn die Wohnung zu klein ist, wo findet man dann einen Ort für eine wilde Kindergeburtstagsfeier? Wo würden Sie, wären Sie Hobbymusiker:in, eine Band finden wollen? Und vielleicht gleich noch den passenden Proberaum obendrauf?

Eine Suche, die mich umtrieb, war ebenfalls als eher nischig einzuordnen. Ich wollte in einen Poesie-Lesezirkel eintreten oder sogar selbst einen gründen. Also Treffen mit Gleichgesinnten, um lyrische Texte zu lesen und über Sprachkunst zu sinnieren. Welch traumhafte, poetische Vorstellung! Zuerst war ich natürlich ratlos, wie Sie sich sicher vorstellen können und sogar kurz davor, beim Spar an der Ecke einen Zettel mit meinem Gesuch aufzuhängen. So ein Blatt mit eingeschnittenen Enden, auf denen meine Telefonnummer steht: "Wählen Sie diese Nummer für Poesie!"