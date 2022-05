Im Wiener Park attackiert: Opfer erkannte Verdächtige auf der Straße

Bei einem Spaziergang am Samstagnachmittag erkannte ein 18-Jähriger drei Jugendliche auf der Straße wieder, die ihn am vergangenen Dienstag in einem Wiener Park attackiert haben sollen.

Der Bursche alarmierte sofort die Polizei. Als die Beamten vor Ort in der Stolzenthalergasse in Wien-Josefstadt eintrafen, flüchteten die drei Tatverdächtigen zu Fuß. Im Zuge der Verfolgung konnte einer der drei Verdächtigen angehalten werden. Bei dem Mann handelt es sich um einen 16-jährigen Österreicher.

Der junge Mann wehrte sich bei der Amtshandlung heftig und dürfte einen Polizisten an den Knien verletzt haben. Er wurde vorläufig festgenommen und der verletzte Polizist konnte seinen Dienst nicht mehr fortsetzen.

Laut Polizei wurden im Jahr 2021 insgesamt 462 Beamtinnen und Beamten durch Fremdverschulden in Wien verletzt.

