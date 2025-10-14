Illegale Tierbetreuung gefährdet Tierwohl und faire Preise

In den vergangenen Jahren ist ein regelrechter Boom an Online-Plattformen für Tierbetreuung zu beobachten. Immer mehr Privatpersonen bieten dort an, Hunde, Katzen oder Kleintiere zu betreuen - oft ohne Ausbildung, Erfahrung oder rechtliche Grundlage.

„Diese Angebote fördern Schwarzarbeit, da viele dieser sogenannten Sitter oder Tierpensionen keine Gewerbeberechtigung besitzen und somit an den gesetzlichen Auflagen vorbeiarbeiten“, erklärt Elisabeth Mannsberger, Berufsgruppensprecherin der Wiener Tierbetreuer in der Wirtschaftskammer Wien. „Das führt zu unfairem Preisdumping und gefährdet die Existenz jener Betriebe, die unter klaren gesetzlichen und tierschutzrechtlichen Rahmenbedingungen arbeiten.“