"I glaub, die gibt uns ka Göd": Raubüberfälle in Wien gescheitert

Kläglich sind Überfälle am Mittwochvormittag auf eine Bank und eine Trafik in Rudolfsheim-Fünfhaus gescheitert. Zwei der vier Tatverdächtigen nahm die Exekutive laut Polizeisprecher Philipp Haßlinger fest. Aufgrund ihres Zustandes wurde auch schnell klar, warum die Raubzüge nicht von Erfolg gekrönt waren. Ihre mangelnde Professionalität versuchten die Räuber mit dem Genuss von umso mehr Alkohol auszugleichen. Das erwies sich nicht als die richtige Herangehensweise.

Gegen 9.00 Uhr versuchten die Verdächtigen Haßlinger zufolge ihr Glück in einer Bank in der Hütteldorfer Straße. Zwei, eine Frau und ein Mann, blieben vor dem Geldinstitut, wobei nicht einmal klar ist, ob sie "Schmiere stehen" sollten. Die anderen beiden betraten mit einer ausgesprochen unecht aussehenden Spielzeugpistole die Bank. Bei der Kassierin sprachen sie nicht einmal vor. Einer sagte zum anderen: "Du, i glaub, die gibt uns ka Göd." Womit sie das Geldinstitut wieder verließen, um kurz darauf in der Trafik daneben, wieder mit Spielzeugpistole in der Hand, vorzusprechen.