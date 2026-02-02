201 Anzeigen: Wiener "Hunde-Sheriffs" radeln ins dritte Jahr

Es ist auf Rädern in ganz Wien unterwegs: Das Wiener Hunde-Team kontrolliert nun seit bereits zwei Jahren die bellenden Vierbeiner im öffentlichen Raum. Im vergangenen Jahr wurden 4500 Hunde geprüft.

Dabei konnten rund 1600 Mängel festgestellt werden, wie das Büro von Tierschutzstadtrat Jürgen Czernohorszky (SPÖ) am Dienstag mitteilte. Nachdem das Team im ersten Jahr mehrheitlich aufgeklärt hat, sei nun härter durchgegriffen worden. Dabei hat das Team 201 Anzeigen erstattet. Nun geht das Konzept ins dritte Jahr.