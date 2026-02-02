201 Anzeigen: Wiener "Hunde-Sheriffs" radeln ins dritte Jahr
Zusammenfassung
Das Team überprüft:
- Leinen- und Maulkorbpflicht
- Hundesteuer
- Chip-Registrierung
- Hundeführerscheine.
Es ist auf Rädern in ganz Wien unterwegs: Das Wiener Hunde-Team kontrolliert nun seit bereits zwei Jahren die bellenden Vierbeiner im öffentlichen Raum. Im vergangenen Jahr wurden 4500 Hunde geprüft.
Dabei konnten rund 1600 Mängel festgestellt werden, wie das Büro von Tierschutzstadtrat Jürgen Czernohorszky (SPÖ) am Dienstag mitteilte. Nachdem das Team im ersten Jahr mehrheitlich aufgeklärt hat, sei nun härter durchgegriffen worden. Dabei hat das Team 201 Anzeigen erstattet. Nun geht das Konzept ins dritte Jahr.
Kontrollen auf Rädern
2024 wurde das Konzept des Wiener Hunde-Teams ins Leben gerufen. Das Ziel: ein konfliktfreies Miteinander zwischen Hundebesitzern und Nicht-Hundehaltern.
Auf Wien Mobil Rädern fahren die "Hunde-Sherriffs" durch den öffentlichen Raum, wobei sie bereits im Vorbeifahren sehen, ob die Leinen- oder Maulkorbpflicht eingehalten wird. Im Gespräch mit dem Frauchen oder Herrchen wird dann überprüft, ob diese die Hundesteuer bezahlen und ob die Vierbeiner gechippt sowie registriert sind. Auch Hundeführerscheine werden kontrolliert.
Neben der Überprüfung ist das Wiener Hunde-Team auch für Prävention zuständig. Im vergangenen Jahr informierte es an 88 mobilen Beratungsständen, die beispielsweise in der Nähe von Hundezonen aufgestellt werden.
