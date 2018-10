Schuldspruch für Holzscheit-Mord - Angeklagter reagiert trotzig

Ein 20-Jähriger ist am Mittwoch am Landesgericht Wien wegen Mordes an einer hochbetagten Frau zu zwölf Jahren Haft verurteilt worden. Er soll die 91-Jährige am 23. Jänner dieses Jahres in ihrer Wohnung in der Goldschlagstraße in Wien-Penzing mit einem Holzscheit und einem Hammer erschlagen haben. Das Motiv soll gewesen sein, dass diese seine Schwester wegen Diebstahls angezeigt hatte und ihre Anzeige nicht zurücknehmen wollte.