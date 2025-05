Hofreitschule und Cafe Landtmann starten Kooperation

Sie sind beide weit über die Stadtgrenzen hinaus bekannt - und haben nun erstmals eine Kooperation besiegelt: die Spanische Hofreitschule und das Cafe Landtmann. Zum Auftakt der Zusammenarbeit steuert das Kaffeehaus einen Guglhupf in einer limitierten Edition bei, die der 460-jährigen Geschichte der Hofreitschule gewidmet ist.

Präsentiert wurden Backwerk und Verpackung am Montag in der Hofreitschule in Anwesenheit von Landtmann-Chef Berndt Querfeld, Hofreitschul-Geschäftsführer Alfred Hudler und Bürgermeister Michael Ludwig (SPÖ). Darüber hinaus bieten die beiden Partner ab sofort besondere Packages an, die einen Besuch im Kaffeehaus mit einer Visite in der Hofreitschule kombinieren.