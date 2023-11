Hochzeitskleider, Red Bull und Möbel in Reisebus geschmuggelt

Auch wenn Zollbeamten in ihrem Berufsalltag wohl so manch kurioser Fund unterkommt - diese Schmuggelware zählt wahrscheinlich zu den außergewöhnlichsten: Bereits Ende Oktober durchsuchten die Beamten auf der Autobahn A4 in Fahrtrichtung Wien einen Reisebus mit türkischem Kennzeichnen. Und wurden fündig: Im Bus befanden sich rund zwei Tonnen Lebensmittel, Zigaretten, Red Bull, Hochzeitskleider und sieben Möbelstücke.

Honig, Käse und Milch im Bus

Der Großteil der Ware konnte den beiden Busfahrern zugeordnet werden. Einer der beiden Männer transportierte 180 Liter bzw. Kilogramm Milch und Milchprodukte sowie 800 Kilogramm diverses Gemüse in mehreren Postpaketen im Bus. Der zweite Fahrer transportierte 906 Kilogramm Honig. 34 Kilogramm Käse konnten einem Frau, die mitfuhr, zugeordnet werden.