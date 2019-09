Hochrangiger Geistlicher wegen übler Nachrede verurteilt

„ Fesselfotos mit kleinen Buben in Handschellen, die einen sexuellen Touch haben“: so sah es Vater Willibald K. „Ein harmloses Cowboy- und Indianerspiel beim Pfarrausflug“: so sahen es Kirchenvertreter.

Unterm Strich blieb von den eigenartigen Spielen des 40-jährigen Jungscharführers mit den zehnjährigen Buben im Jahr 2012 sowohl strafrechtlich als auch bei der Ombudsstelle für Opfer von sexuellem Missbrauch in der Kirche nichts übrig. Nachwirkungen gab es trotzdem. Und die mündeten am Mittwoch in einer Verurteilung eines hohen Geistlichen am Bezirksgericht Innere Stadt wegen übler Nachrede.