Heuriger in Wien: Jausnen unter dem Kastanienbaum

Im Fernsehen war Loretta Pflaum an der Seite von Harald Krassnitzer in diversen „Tatort“-Krimis schon oft als Polizistin zu sehen.

Live sieht man Pflaum in ihrem Heurigen Schübel-Auer in Döbling. Diesen leitet sie gemeinsam mit ihrer Schauspielkollegin Antje Hochholdinger. „Ein Besuch in unserem Heurigen ist wie ein Kurzurlaub am Land“, sagt Pflaum. Vor allem der Schanigarten mit seinen „Nesterln“ sei sehr gemütlich.