Heumarkt: Verfahren wegen Grundstücksverkauf eingestellt

Laut Jabloner hat die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft „das Ermittlungsverfahren gegen die Beschuldigten hinsichtlich dieses Faktums am 7. Juni 2019 (...) eingestellt und die Beschuldigten hiervon am 11. Juni 2019 verständigt“. Eine „strafrechtliche Haftung“ sei also nicht feststellbar. „Weitere Schritte sind in meinem Bereich nicht zu setzen“, adressierte der Minister an Zinggl.