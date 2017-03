Die Gegner der Neugestaltung des Wiener Heumarkt-Areals rufen zur Teilnahme an einer Demonstration gegen das Hochhausprojekt auf. Die Kundgebung findet am Samstag von 15.00 bis 17.00 Uhr am Beethovenplatz, gegenüber dem Wiener Eislaufverein, statt, gab die Initiative Stadtbildschutz in einer Presseaussendung bekannt.

Anlässlich des noch bis 16. März öffentlich aufgelegten Flächenwidmungsentwurfs werden am letzten Wochenende vor Fristende Stellungnahmen zum Entwurf gesammelt, hieß es in der Aussendung. Außerdem können verschiedene Petitionen gegen das Projekt vor Ort unterzeichnet werden. Ziel sei, "ein klares Protestzeichen gegen diese gigantische Bauspekulation inmitten des UNESCO-Weltkulturerbes" zu setzen.

Die Neugestaltung des Heumarkt-Areals von Hotel Intercontinental bis Konzerthaus sorgt seit Monaten für Debatten. Grund ist vor allem die Drohung der UNESCO, die Innenstadt infolge des projektierten 66-Meter-Turms auf die Rote Liste der gefährdeten Welterbestätten zu setzen. In weiterer Folge droht die Aberkennung des Weltkulturerbestatus.

Um die Bevölkerung zu informieren und von den Plänen zu überzeugen, hatte der Projektentwickler Wertinvest zwischen 14. und 28. Februar einen Info-Point im Hotel Intercontinental eingerichtet. Mehr als 1.000 Personen nahmen laut Geschäftsführerin Daniela Enzi das Angebot an.