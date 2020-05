Hascheehörnchen und mehr Farbe fürs VinziPort

Ein Stück weiter nördlich, in der Nähe vom Praterstern, öffnete gestern, Dienstag, ein neues Tageszentrum für Obdachlose seine Türen. Knapp 50 Menschen haben in dem ehemaligen Pflegewohnheim der Caritas Platz. „Besonders in der kalten Jahreszeit benötigen Obdachlose unsere Hilfe“, sagte Caritas-Generalsekretär Klaus Schwertner. Im Bedarfsfall können hier auch Notschlafplätze errichtet werden. Derzeit stehen in Wien 700 Betten für Obdachlose zur Verfügung. Vergangene Nacht blieben nur 26 davon leer.