Hanusch-Spital: Angreiferin nach Buttersäure-Angriff in Psychiatrie

Nach der Buttersäure-Attacke am Mittwoch im Hanusch-Spital in Wien-Penzing ist die Angreiferin in eine psychiatrische Abteilung eingeliefert worden. Eine Vernehmung der Frau war aufgrund dieser Umstände nicht möglich, teilte die Polizei am Donnerstag auf Anfrage mit. Die wegen der Geruchsbelästigung geschlossenen Abteilungen wurden indessen wieder geöffnet und der reguläre Betrieb aufgenommen.

Weil sie "mit der Behandlung nicht zufrieden war", hatte die Österreicherin Mittwochmittag einen Arzt sowie vier Angestellte mit Buttersäure angeschüttet. Hauptsächlich dürfte der Mediziner getroffen worden sein. Der Schweregrad der Verletzungen war weiterhin unklar.

Die Wienerin hatte sich nach eigenen Angaben die Buttersäure online besorgt. Offenbar war die Menge nicht unerheblich. Es soll sich um einen Behälter gehandelt haben.