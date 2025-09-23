Handtaschenraub in Wien: Zwei Verletzte nach Schüssen

Nach einem Vorfall in Wien-Donaustadt wurden am Sonntagnachmittag zwei Männer verletzt. Zeugen alarmierten die Polizei, nachdem sie kurz nach 17 Uhr Schüsse und Schreie in der Varnhagengasse gehört hatten. Beim Eintreffen fanden die Beamten zwei Männer vor, die in ein Streitgespräch verwickelt waren. Beide wiesen Verletzungen auf und wurden von der Berufsrettung Wien versorgt.

Widersprüchliche Aussagen erschweren Ermittlungen

Die Aufklärung des Vorfalls gestaltet sich laut Polizei schwierig, da beide Beteiligte unterschiedliche Angaben machten und ihre Aussagen mehrfach änderten. Der 22-jährige Geschädigte behauptet, ein 27-jähriger Syrer habe gemeinsam mit einem bislang unbekannten Komplizen seine Handtasche entwendet.