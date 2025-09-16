Handel mit Kosmetik: Mutmaßlicher Hehler in Meidling verhaftet
Ein 34-jähriger Mann wurde wegen dem Verdacht, mit gestohlenen Kosmetika gehandelt zu haben, festgenommen.
Zusammenfassung
- Wiener Polizei nahm in Meidling einen mutmaßlichen Hehler fest, der mit gestohlenen Kosmetika handelte.
- Beim 34-jährigen Verdächtigen wurden Kosmetikartikel im Wert eines vierstelligen Betrags gefunden.
- Der Mann soll die Waren von einem bekannten Täter gekauft und mit hohem Gewinn weiterverkauft haben, bestreitet jedoch die Vorwürfe.
Die Wiener Polizei hat am Montag einen mutmaßlichen Hehler aus dem Verkehr gezogen, der mit gestohlenen Kosmetika gehandelt hat. Laut Polizeisprecherin Julia Schick schauten Beamte des Ermittlungsbereichs Suchtmittel-Begleitkriminalität am späten Vormittag bei dem 34-Jährigen unweit der Eichenstraße vorbei und fanden gestohlene Kosmetika im Wert eines vierstelligen Betrags vor.
Weitere Kosmetikprodukte soll der Mann im Lauf der vergangenen Monate von einem, den Ermittlern bekannten Täter angekauft und überaus gewinnbringend - um das Drei- bis Vierfache - weiterverkauft haben. Der 34-Jährige gestand nicht und wurde auf Anordnung der Staatsanwaltschaft in eine Justizanstalt gebracht.
