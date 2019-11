Halloween: Bursch randalierte bei Feier im Wiener Prater

Die Nacht auf Allerheiligen verlief sonst in der Bundeshauptstadt recht ruhig. Laut Polizeisprecherin Irina Steirer gab es keine Einsätze wegen Sachbeschädigung oder ähnlicher Straftaten.

24-Jähriger aus Baden bei Party verletzt

Anders in Niederösterreich: Seit Samstag bis einschließlich heute, Freitag, wurden im Zusammenhang mit dem Fest zwei Sachbeschädigungen und eine Körperverletzung angezeigt, teilte die Landespolizeidirektion Niederösterreich mit.

Donnerstagfrüh war in Wiener Neustadt eine Mauer mit Graffiti besprüht worden. Am Abend wurde in Siebenhaus bei Schönau an der Triesting (Bezirk Baden) eine Hausfassade durch einen Knallkörper beschädigt.