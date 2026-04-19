Messerattacke in Wien-Penzing: Frau verletzt Partner bei Streit
Die Wiener Polizei wurde am Samstagabend zu einem Einsatz in Wien-Penzing gerufen, wo eine häusliche Auseinandersetzung eskaliert sein soll. In einer Wohnung eines Mehrparteienhauses trafen die Beamten auf einen 26-jährigen Mann mit einer sichtlichen Verletzung am Oberkörper.
Die Tatverdächtige, eine 31-jährige polnische Staatsbürgerin, soll ihren Freund im Zuge eines Streits mit einem Brotmesser verletzt haben. Beide Personen machten auf die Einsatzkräfte einen alkoholisierten Eindruck.
Opfer ins Krankenhaus gebracht
Der verletzte 26-Jährige wurde zunächst von einem Rettungsdienst vor Ort erstversorgt und anschließend zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus transportiert. Über seinen aktuellen Gesundheitszustand liegen derzeit keine näheren Informationen vor. Die mutmaßliche Täterin verblieb zunächst am Tatort und wurde von den Polizeibeamten befragt.
Gegen die 31-jährige Tatverdächtige wurde ein Betretungs- und Annäherungsverbot sowie ein vorläufiges Waffenverbot ausgesprochen. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Wien wurde die Frau wegen des Verdachts der versuchten schweren Körperverletzung auf freiem Fuß angezeigt. Die Ermittlungen zu den genauen Hintergründen und dem Ablauf der Auseinandersetzung dauern an.
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