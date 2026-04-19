Messerattacke in Wien-Penzing: Frau verletzt Partner bei Streit

Die Wiener Polizei wurde am Samstagabend zu einem Einsatz in Wien-Penzing gerufen, wo eine häusliche Auseinandersetzung eskaliert sein soll. In einer Wohnung eines Mehrparteienhauses trafen die Beamten auf einen 26-jährigen Mann mit einer sichtlichen Verletzung am Oberkörper.

Die Tatverdächtige, eine 31-jährige polnische Staatsbürgerin, soll ihren Freund im Zuge eines Streits mit einem Brotmesser verletzt haben. Beide Personen machten auf die Einsatzkräfte einen alkoholisierten Eindruck.