Häupl: Frauenberger hatte inhaltliche Rückendeckung

Die neue SPÖ-Landesparteisekretärin Barbara Novak bekräftigte im Gespräch mit der APA, dass Frauenbergers Entscheidung "zu 100 Prozent" zu respektieren sei. Ein freundschaftliches Verhältnis bestehe nach wie vor, versicherte sie. Das zeige sich daran, dass die Stadträtin noch bis zum 24. Mai - also dem Tag der Angelobung Ludwigs - im Amt bleibe. Über die Nachfolge Frauenbergers würden die SPÖ-Gremien am 14. Mai entscheiden. Erst dann werde verkündet, wer das Gesundheitsressort übernehme: "Und keinen Tag früher."

Grüne Kritik an Bouelvardmedien

Für den grünen Koalitionspartner hat der anstehende Rücktritt Frauenbergers jedenfalls einen "schalen Beigeschmack", wobei Gesundheitssprecherin Birgit Meinhard-Schiebel per Aussendung auch Kritik an der Berichterstattung übte. Denn mit "massiven, persönlichen Angriffen von einzelnen JournalistInnen in Boulevardmedien" sei eine Grenze überschritten worden. Nichtsdestotrotz stehe außer Frage, dass es rund um das Krankenhaus Nord zu großen Versäumnissen gekommen sei, die - nicht zuletzt in der von Rot-Grün beschlossenen Untersuchungskommission - aufgeklärt werden müssten.