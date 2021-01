Häftlinge randalierten in Wiener Polizeianhaltezentrum

Sieben Häftlinge haben am Samstagvormittag in ihrer Zelle im Polizeianhaltezentrum am Hernalser Gürtel in Wien-Josefstadt randaliert. Die Männer im Alter von 21 bis 38 stammen aus Marokko, Algerien und Simbabwe oder sind staatenlos und waren wegen fremdenpolizeilicher Bestimmungen inhaftiert, berichtete die Polizei am Sonntag.