Gutachten: Fische in der Unteren Lobau erstickt

Gutachten der Veterinärmedizinischen Universität Wien und der Magistratsabteilung 49 (MA 49) zufolge sind rund 1.000 Fische im Jänner in der Unteren Lobau erstickt. Die Gründe dafür seien der niedrige Wasserstand, die lang anhaltende Eisdecke und die Freisetzung von Faulgasen gewesen, bestätigte die MA 49 der APA. Die Umweltschutzorganisation WWF fordert einmal mehr, mehr Wasser in das Gewässer zu leiten.

"Das sollte ein Weckruf für die Wiener Stadtregierung sein. Wenn sie nicht bald vom Reden ins Handeln kommt, werden tragische Massensterben künftig häufiger auftreten. Ohne Rettungspaket droht die Untere Lobau zu vertrocknen und völlig zu verschlammen", sagte Michael Stelzhammer vom WWF.