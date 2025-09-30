Drogenhandel an U6-Station: 21-Jährige nach Substitol-Verkauf festgenommen

Eine 21-jährige Österreicherin wurde am Montagabend in Wien-Mariahilf festgenommen. Polizeibeamte beobachteten während ihres Fußstreifendienstes im Bereich der U6-Station Gumpendorfer Straß e, wie die junge Frau mutmaßlich Substitol-Tabletten an einen 32-jährigen Mann übergab.

Der Mann soll der Frau im Gegenzug Bargeld ausgehändigt haben.

Verdächtige war amtsbekannt

Die Beamten schritten unmittelbar ein und hielten beide Personen an. Bei der 21-Jährigen handelt es sich laut Polizeibericht um eine bereits amtsbekannte Person. Sie wurde festgenommen. Der 32-jährige mutmaßliche Käufer wurde hingegen auf freiem Fuß angezeigt.

Bei dem gehandelten Suchtmittel soll es sich um Substitol handeln, ein verschreibungspflichtiges Medikament, das zur Substitutionstherapie bei Opioidabhängigkeit eingesetzt wird.