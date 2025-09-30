Wien

Drogenhandel an U6-Station: 21-Jährige nach Substitol-Verkauf festgenommen

Polizistin und Polizist mit Aufschrift „Polizei“ am Rücken.
Polizei nahm eine 21-jährige Österreicherin fest, nachdem sie beim mutmaßlichen Verkauf von Substitol-Tabletten beobachtet wurde.
30.09.25, 13:44
Kommentare

Eine 21-jährige Österreicherin wurde am Montagabend in Wien-Mariahilf festgenommen. Polizeibeamte beobachteten während ihres Fußstreifendienstes im Bereich der U6-Station Gumpendorfer Straße, wie die junge Frau mutmaßlich Substitol-Tabletten an einen 32-jährigen Mann übergab.

Der Mann soll der Frau im Gegenzug Bargeld ausgehändigt haben.

Alkoholisierte Wienerin (20) attackierte Polizisten im 16. Bezirk

Verdächtige war amtsbekannt

Die Beamten schritten unmittelbar ein und hielten beide Personen an. Bei der 21-Jährigen handelt es sich laut Polizeibericht um eine bereits amtsbekannte Person. Sie wurde festgenommen. Der 32-jährige mutmaßliche Käufer wurde hingegen auf freiem Fuß angezeigt.

Bei dem gehandelten Suchtmittel soll es sich um Substitol handeln, ein verschreibungspflichtiges Medikament, das zur Substitutionstherapie bei Opioidabhängigkeit eingesetzt wird. 

(kurier.at)  | 

Kommentare