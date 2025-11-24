Theo Löcker zeigt gerne, was er hat. Auf Social Media sieht man den 21-Jährigen mal gekonnt beim Handstand, mal beim Joggen über die Wiener Donauinsel, mal beim Baden in einem See. Was den Videos gemein ist: Löcker ist oben ohne. Er präsentiert seinen durchtrainierten Oberkörper durchaus selbstbewusst. So weit, so gewöhnlich. Wäre Löcker nicht ganz zufällig Politiker und als solcher seit Mai dieses Jahres grüner Mandatar im Wiener Gemeinderat.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © Screenshot Instagram Auf Social Media zeigt Theo Löcker gerne Oberkörper – im Gemeinderat trägt er lieber Anzug.

Jungpolitiker, die nicht mit ihren Reizen geizen, das kennt man in der Partei schon. Zuletzt ging das Experiment eher schlecht aus. Erinnern Sie sich noch an Julian Schmid? Das war jener Nationalratsabgeordnete, der sich im Wien-Wahlkampf 2015 übersäht mit Lippenstift-Kussmünder plakatieren ließ. Er sei „Öffi für alles“, stand auf dem Plakat. Die Aufregung war groß. Die (drei Jahre zuvor von Rot-Grün eingerichtete) Werbewatchgroup schaltete sich ein und warf den Grünen die „Sexualisierung des Mannes“ vor. Im Nationalrat wiederum fiel Schmid, der damals mit 24 Jahren der jüngste Abgeordnete war, dadurch auf, nicht aufzufallen. Außer mit seinem Kapuzenpulli, der Kritikern damals zu wenig standesgemäß erschien. (Irgendwann entschwand Schmid unbemerkt aus der Politik.) Anzug oder nichts Kussmünder hat Theo Löcker zwar keine im Gesicht, Kapuzenpulli trägt er auch keine. Wenn er nicht nichts trägt, tritt er im Anzug vor die Kamera oder den Gemeinderat. Sonst aber sind die Parallelen nicht zu leugnen. Auch Löcker ist der jüngste Abgeordnete – und auch er versucht, aufzufallen. Er wolle, sagt er im Gespräch mit dem KURIER, „aus dem klassischen Image eines Grünen ausbrechen“. Sein Mittel der Wahl: „Ich spiele mit Klischees.“ In seinem Fall: jenem des „dummen Pumpers“, also des Bodybuilders.

Ansprechen würde er mit seinen Videos – und das zeigt sich auch mit Blick auf seine Follower auf Instagram – nicht Frauen, sondern junge Männer. Eine Zielgruppe, mit der sich die meisten Parteien, die FPÖ ausgenommen, seit geraumer Zeit schwertut. „Viele Burschen sind in einer Identitätskrise“, sagt Löcker. Alte Rollenbilder sind in den vergangenen Jahren ins Wanken geraten. Was ist heute ein echter Mann? Was Löcker seinen Followern sagen will: „Du kannst gerne trainieren, um dich stärker zu fühlen – aber du musst auch mit deinen Bros über Gefühle reden.“ Das zu vermitteln, „geht auf Social Media besser als vom Rednerpult des Gemeinderats aus“. "Unsicherheit junger Männer" Und tatsächlich irritieren Löckers Videos auch deshalb, weil er mit Bild-Text-Scheren arbeitet: Während er also im Handstand die Rückenmuskulatur spielen lässt, kritisiert er die Fitnessindustrie, die an der „Unsicherheit junger Männer“ profitiere und ihnen vorgaukele, sie müssten „ihre Gefühle unter einem Berg Muskeln verstecken“. Aber „dadurch“, sagt Löcker (der eigenartigerweise kopfüber ganze Texte flüssig aufsagen kann, während er im Handstand in die Kamera blickt), „wirst du aber kein richtiger Mann, sondern vor allem ein Arschloch“. Auch über den Monat der Männergesundheit spricht er in seinen Videos, über Einsamkeit, über den Weltmännertag, über Feminismus und Suizidraten bei Männern. „Das war zuletzt eines meiner bestgeklickten Videos“, sagt er. „Obwohl ich etwas anhatte.“