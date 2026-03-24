Grüne Forderungen an die neue Wohnbaustadträtin

Wenn am Mittwoch im Gemeinderat Elke Hanel-Torsch (SPÖ) zur neuen Stadträtin für Wohnen, Wohnbau, Stadterneuerung und Frauen gewählt wird, ist davon auszugehen, dass sie von den grünen Mandataren nicht eine Stimme erhalten wird. „Wir haben zwar keinen Klubzwang“, betonen die beiden grünen Klubobleute Georg Prack und Julia Malle gegenüber dem KURIER, „es gibt aber von unserer Seite massive Bedenken, was die Wohn- und Frauenpolitik der Wiener SPÖ anlangt.“

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © APA/GEORG HOCHMUTH Die Neue: Elke Hanel-Torsch bei der Präsentation durch ihre Partei.

Die SPÖ verspiele gerade das Erbe des Roten Wien, kritisiert der grüne Wohnsprecher Georg Prack die größere, die rote Regierungspartei. „Fast 100.000 Wohnungen stehen leer, hier brauchen wir ganz dringend die von uns seit Langem geforderte Leerstandsabgabe.“ 14.000 Wohnungen werden laut Prack weiterhin illegal an Touristen vermietet. Ebenso dringender Handlungsbedarf bestehe bei den rund hundert „Horrorhäusern“ in Wien und der damit eng verbundenen Wohnungsspekulation in der Stadt. „Wien galt jahrzehntelang als Hochburg des leistbaren Wohnens, doch diese Gewissheit ist verloren gegangen. Die neue Stadträtin ist ab dem ersten Tag gefordert, die drängenden Probleme zu lösen“, so Prack. Der grüne Klubobmann macht darauf aufmerksam, dass im Vergleich zum Roten Wien nach dem Ersten und auch nach dem Zweiten Weltkrieg der soziale Wohnbau zuletzt deutlich zurückgefahren worden ist. Angesichts der ständig steigenden Mieten und der hohen Kosten für Gas, Strom und Lebensmittel wollen die Grünen der aus der SPÖ Margareten kommenden Elke Hanel-Torsch nicht nur keine Stimme geben, sondern auch keine Schonfrist einräumen.