Grüne Abgeordnete bei Demo gegen Grenzschließung in Wien

Ernst-Dziedzic will sich am Wochenende auf der griechischen Insel Lesbos selbst ein Bild von der Lage der Flüchtlinge machen. Die Grünen hatten zuletzt die Aufnahme von Frauen und Kindern aus den griechischen Flüchtlingslagern gefordert, was von der ÖVP aber abgelehnt wurde. Für den internationalen Tag gegen Rassismus am 21. März hat die "Plattform für eine menschliche Asylpolitik" zu einer Großdemonstration unter dem Motto " Asyl ist Menschenrecht! #WirHabenPlatz" aufgerufen.