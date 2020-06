Großes mediales Echo nach Kuss im Café Prückel

Der Rauswurf eines lesbischen Paares aus dem Wiener Traditionskaffeehaus Prückel am Stubenring schlägt medial hohe Wellen. Internationale Medien, darunter Der Spiegel, Die Süddeutsche Zeitung, 20 Minuten und sogar der Blog des New York Magazin übernahmen die Meldung. Die Chefin des Prückel will zum Vorfall nichts mehr sagen. Sie erklärte, es sei weit mehr als ein Begrüßungskuss gewesen. Das Paar wirft ihr Homophobie vor.