Großeinsatz am Karlsplatz legt auch U4 teilweise lahm

Wegen eines Großeinsatzes von Polizei und Rettung beim Karlsplatz ist derzeit auch die U4 teilweise gesperrt. Details zum Rettungseinsatz in der Haltestelle, für den auch ein Hubschrauber auf dem Karlsplatz gelandet ist, sind noch nicht bekannt.

Die Linie soll voraussichtlich noch bis ungefähr 9 Uhr nicht zwischen Landstraße und Pilgramgasse verkehren. Fahrgäste müssen auf andere Öffis ausweichen. Dafür stehen die U-Bahn-Linien U1, U2, U3, U6 sowie die Buslinien 57A und 59A zur Verfügung.