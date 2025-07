Großeinsätze für Berufsfeuerwehr: Brand in Hochhaus und Explosionen

Zu gleich zwei spektakulären Einsätzen ist die Wiener Berufsfeuerwehr am Samstagabend bzw. in der Nacht auf Sonntag ausgerückt: In einem Meidlinger Hochhaus in der Lichtensterngasse stand eine Wohnung im fünften Stock in Vollbrand, danach explodierten immer wieder Gaskartuschen in einem Geschäft in der Hernalser Hauptstraße, das ebenfalls in Flammen stand, so Feuerwehrsprecher Christian Feiler.

In Meidling löste die Feuerwehr Alarmstufe 2 aus - beim Eintreffen schlugen Flammen sowohl straßenseitig wie auch gebäuderückseitig aus den Fenstern. Durch die offenstehende Wohnungstüre war das Stiegenhaus stark verraucht.