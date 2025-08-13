Großbrand in Floridsdorf: Zugverkehr in der Nähe eingestellt

Um 17 Uhr wurde Mittwochabend die Feuerwehr wegen eines Brandes auf einem Firmenareal in Floridsdorf alarmiert. Es wurde Alarmstufe 3 ausgelöst. Hundert Einsatzkräfte rückten aus, um das Feuer auf der Freifläche eines Papierrecyclingunternehmens zu bekämpfen.

Es soll keine Verletzten geben. Wegen der starken Rauchentwicklung haben die ÖBB den Zugverkehr zwischen Leopoldau und Floridsdorf vorübergehend eingestellt. Die Brandursache ist noch unklar. Die Sperre dürfte noch bis 22.30 Uhr andauern, meldeten die ÖBB auf X.

Noch kein Ende in Sicht

Wie lange der Feuerwehreinsatz dauern wird, war vorerst noch unklar. "Wir bekämpfen den Brand mit mehreren Löschleitungen und Wasserwerfern", berichtete Feuerwehrsprecher Lukas Schauer gegen 21.30 Uhr. Mitarbeiter des Unternehmens würde helfen, das Lagergut zu zerteilen.

Die Brandursache war vorerst noch unklar. Das Landeskriminalamt Wien hat die Ermittlungen übernommen.