Großbrand in Floridsdorf: Recyclingfirma stand in Flammen

Bei einem Einsatz auf dem Gelände einer Floridsdorfer Recyclingfirma hat die Wiener Berufsfeuerwehr am Mittwochabend Alarmstufe 3 ausgelöst. Auf einem Freigelände in der Steinheilgasse gelagerte gepresste Altpapierballen waren in Brand geraten und wurden von 100 Einsatzkräften mit 25 Fahrzeugen gelöscht.

Auch Donnerstagfrüh war eine Löschbereitschaft vor Ort, um zu verhindern, dass das Feuer neuerlich ausbrach. Die Einsatzkräfte waren gegen 17 Uhr alarmiert worden. Die Rauchentwicklung war so stark, dass die ÖBB-Strecke zwischen dem Bahnhof Floridsdorf und der Leopoldau für einige Zeit gesperrt wurde.

Ermittlungen laufen

Gegen 23 Uhr hatte man die Situation soweit unter Kontrolle, dass man sich mit den Mitarbeitern der Firma darauf beschränken konnte, die Ballen zu zerteilen und abzulöschen, sagte Feuerwehrsprecher Martin Hofbauer. Verletzt wurde niemand.

Die Brandursache war vorerst noch unklar. Das Landeskriminalamt Wien hat die Ermittlungen übernommen.