Grinzinger Kult-Pizzeria wird jetzt auf "Willhaben" verkauft

Grinzing ist weltberühmt für seine Heurigen und seinen Weinbau – und erlebt gerade einen neuen Aufschwung: Wiener Stammgäste statt Touristenmassen lautet jetzt wieder das Motto in der Gastronomie (der KURIER berichtete am Samstag). Am vielleicht prominentesten und zentralsten Ort in Grinzing – nämlich am Platzl zwischen Himmelstraße und Cobenzlgasse – befindet sich aber schon lang eine Pizzeria, die so etwas wie Kultstatus genießt. Das „Nino’s“ wird jetzt aber auf willhaben.at zum Kauf angeboten, weil sich der bisherige Eigentümer „altersbedingt“ zurückziehen möchte, wie es im Online-Inserat heißt.

Wer sich für das Objekt interessiert, sollte freilich das nötige Kleingeld haben oder höchste Bonität bei seiner Bank genießen. Denn das blau gefärbte Häuschen, das 1679 als Hauerhaus errichtet wurde, ist um stolze 2,2 Millionen Euro zu haben. Das Gebäude verfügt allerdings auch über ein Dachgeschoß mit mehr als 100 m², das als Büro und Wohnraum genutzt werden kann. Im Gastgarten mit altem Baumbestand gibt es rund 60, im Lokal selber 70 Sitzplätze. Auch eine „Raucherlounge“ wird im Inserat erwähnt. Insgesamt verfügt das „Nino’s“ über eine Nutzfläche von rund 300 Quadratmetern.

