Ausstellung zum Kunstprojekt "Griefyards": Wie Trauer aussehen kann

"Liebe Leni, vor wenigen Tagen haben wir zum vierten Mal ohne dich deinen Geburtstag gefeiert", steht in feinster Handschrift auf einem Stück Papier. Es sind Worte wie diese, die gewiss nicht leicht von der Feder - und noch weniger über die Zunge - gehen. Und doch sind sie so wichtig, denn Trauer gehört zum Leben. Aus diesem Grund wurde das Kunstprojekt "Griefyards" ins Leben gerufen. Dabei werden Menschen dazu eingeladen, Briefe an ihre verstorbenen Wegbegleiterinnen und -begleiter zu verfassen.

Ausstellung bis 2. November Bis zum 30. Oktober konnten diese symbolisch in Briefkästen, die in der Stadt verteilt sind, eingeworfen werden. Bis zum 2. November können zehn Briefe in neuer Form im Atelier Antonieta (Friesgasse 11, 1150 Wien) begutachtet werden: Die entstandenen Briefe wurden nämlich in Kunstwerke umgewandelt. Das Projekt hat sich zum Ziel gesetzt, Trauer sichtbar zu machen, erklärt die Initiatorin Celine Vanhoutte im Gespräch mit KURIER. "Es geht dabei um Verbindung, Trauer, aber auch Liebe", sagt sie. Man möchte den komplexen Emotionen Raum geben und Austausch ermöglichen.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © Griefyards/Celine Vanhoutte Zehn Kunstwerke, die von den eingesendeten Briefen inspiriert sind, sind bis 2. November im Atelier Antonieta ausgestellt.

Die Künstlerinnen und Künstler von Griefyards 2025 Antonio Labuhar,

Antonella Quacchia

Birgit Kiennast

Johanna Blaha

Maria-Antonieta Guillaumet

Blooming in May

Milla O. Foragassi,

Peter Schönhardt

Rosalie Goess-Enzenberg

Stefanie De Vos Mehr zum Projekt finden Sie hier.