Mann mit Glasflasche attackiert: Festnahme am Hauptbahnhof

Ein 40-jähriger Mann wurde im Bereich des Hauptbahnhofs in Wien-Favoriten in der Nacht auf Donnerstag von vier ihm unbekannten Personen angesprochen. Sie sollen den 40-Jährigen nach einer Zigarette gefragt haben - als plötzlich einer der Unbekannten dem Opfer eine Glasflasche entriss. Er soll in Folge damit attackiert und verletzt worden sein.

Verdächtiger festgenommen

Danach ergriffen die unbekannten Personen die Flucht, doch durch die genauen Personenbeschreibungen eines Zeugen, konnten die einschreitenden Beamten vier Personen anhalten. Sie wurden bei einem U-Bahn Abgang in der Nähe gestellt.

Einer der Verdächtigen, ein 28-Jähriger, wurde vorläufig festgenommen.