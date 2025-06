Hauptbahnhof: Zwei Festnahmen nach Gepäckdiebstählen

Von Pascal Manasek

Weil immer mehr Gepäck am Bahnhof abhanden kam, führten Beamte der Polizeiinspektion „Am Hauptbahnhof“ eine Schwerpunktaktion durch. „Dabei nahmen Beamte des Stadtpolizeikommandos in Zivilkleidung am Hauptbahnhof Observierungen vor,“ erklärt LPD-Pressesprecher Philipp Haßlinger in einem Gespräch mit KURIER. Als man dabei bemerkt habe, wie Personen offenbar einen Diebstahl vorbereiten wollten, wurden die Beamten aktiv. Danach wurden „bereits nach Kurzem“ zwei Tatverdächtige festgenommen.