Giraffen-Junges im Tiergarten Schönbrunn ist tot

Das Giraffen-Jungtier im Tiergarten Schönbrunn ist tot. Der Zustand des Tiers verschlechterte sich schon kurz nach der Geburt stark. Es gab Probleme bei der Nahrungsaufnahme. Neben Muttermilch wurde der Giraffe deshalb auch zusätzliche Milch zugefüttert. In der Nacht auf Freitag ist das Jungtier nun verstorben, teilte der Tiergarten Schönbrunn auf Instagram mit. "Von Beginn an war es deutlich schmächtiger als vergleichbare Netzgiraffen-Jungtiere", hieß es in dem Posting.