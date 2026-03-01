Festnahme in Döbling: Mann bedrohte Frau mit Metallstange
Eine Person versuche mit einer Metallstange in eine Wohnung in einer größeren Wohnhausanlage in Wien-Döbling einzubrechen. Dieser Notruf ging bei der Wiener Polizei am Samstag ein. Zeitgleichmeldete eine Frau, dass sie von ihrem Lebensgefährten bedroht und geschlagen wurde.
Der Mann habe die Frau genötigt, ihm die Balkontür zu öffnen, um in die Wohnung zu gelangen. Als sie dies verweigerte, soll er mit einer Metallstange ein Fenster beschädigt haben, um so in die Räumlichkeiten zu gelangen.
Frau flüchtete vor gewalttätigen Mann
Da ergriff die Frau die Flucht und alarmierte die Polizei. Die Frau gab an, dass sie von ihrem Lebensgefährten bedroht und geschlagen werde. Mehrere Zeugen beobachteten den Vorfall am Balkon, der sich gegen 17 Uhr abspielte, und riefen ebenfalls die Exekutive zu Hilfe.
In Österreich finden Frauen, die Gewalt erleben, unter anderem Hilfe und Informationen bei folgenden Adressen:
- Frauen-Helpline: online unter frauenhelpline.at und telefonisch unter 0800-222-555
- Verein Autonome Österreichische Frauenhäuser (AÖF): online unter aoef.at
- Frauenhaus-Notruf: unter 057722
- Österreichischen Gewaltschutzzentren: 0800/700-217
- Polizei-Notruf: 133
Hilfsangebote für Personen mit Suizidgedanken und deren Angehörige bietet das Suizidpräventionsportal des Gesundheitsministeriums. Auf der Webseite finden sich Kontaktdaten von Hilfseinrichtungen in Österreich.
Betretungs- und Annäherungsverbot
Der Verdächtige flüchtete und wurde später von Beamten des Stadtpolizeikommandos Brigittenau in der Stromgasse vorläufig festgenommen. Gegen den 43-Jährigen wurden ein Betretungs- und Annäherungsverbot sowie ein vorläufiges Waffenverbot ausgesprochen. Er wurde auf freiem Fuß angezeigt. Gegen ihn besteht der Verdacht der schweren Nötigung, fortgesetzter Gewaltausübung sowie der Körperverletzung.
