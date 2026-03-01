Festnahme in Döbling: Mann bedrohte Frau mit Metallstange

Eine Person versuche mit einer Metallstange in eine Wohnung in einer größeren Wohnhausanlage in Wien-Döbling einzubrechen. Dieser Notruf ging bei der Wiener Polizei am Samstag ein. Zeitgleichmeldete eine Frau, dass sie von ihrem Lebensgefährten bedroht und geschlagen wurde.

Der Mann habe die Frau genötigt, ihm die Balkontür zu öffnen, um in die Wohnung zu gelangen. Als sie dies verweigerte, soll er mit einer Metallstange ein Fenster beschädigt haben, um so in die Räumlichkeiten zu gelangen.

Frau flüchtete vor gewalttätigen Mann

Da ergriff die Frau die Flucht und alarmierte die Polizei. Die Frau gab an, dass sie von ihrem Lebensgefährten bedroht und geschlagen werde. Mehrere Zeugen beobachteten den Vorfall am Balkon, der sich gegen 17 Uhr abspielte, und riefen ebenfalls die Exekutive zu Hilfe.