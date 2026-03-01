Wien

Festnahme in Döbling: Mann bedrohte Frau mit Metallstange

Ein 43-Jähriger wurde festgenommen, nachdem er seine Lebensgefährtin bedroht und versucht hatte, mit einer Metallstange in ihre Wohnung einzudringen.
01.03.2026, 12:24

Hören Sie sich diesen Artikel an

Um diesen Artikel hören zu können, brauchen Sie ein KURIER Abo.

Merkliste

Hier können Sie interessante Artikel speichern, um sie später zu lesen und wiederzufinden.

Symbolbild.

Eine Person versuche mit einer Metallstange in eine Wohnung in einer größeren Wohnhausanlage in Wien-Döbling einzubrechen. Dieser Notruf ging bei der Wiener Polizei am Samstag ein. Zeitgleichmeldete eine Frau, dass sie von ihrem Lebensgefährten bedroht und geschlagen wurde.

Wiener Polizei fahndet nach Mann, der Frau gewürgt und bedroht hat

Der Mann habe die Frau genötigt, ihm die Balkontür zu öffnen, um in die Wohnung zu gelangen. Als sie dies verweigerte, soll er mit einer Metallstange ein Fenster beschädigt haben, um so in die Räumlichkeiten zu gelangen.

Frau flüchtete vor gewalttätigen Mann

Da ergriff die Frau die Flucht und alarmierte die Polizei. Die Frau gab an, dass sie von ihrem Lebensgefährten bedroht und geschlagen werde. Mehrere Zeugen beobachteten den Vorfall am Balkon, der sich gegen 17 Uhr abspielte, und riefen ebenfalls die Exekutive zu Hilfe.

Betretungs- und Annäherungsverbot

Der Verdächtige flüchtete und wurde später von Beamten des Stadtpolizeikommandos Brigittenau in der Stromgasse vorläufig festgenommen. Gegen den 43-Jährigen wurden ein Betretungs- und Annäherungsverbot sowie ein vorläufiges Waffenverbot ausgesprochen. Er wurde auf freiem Fuß angezeigt. Gegen ihn besteht der Verdacht der schweren Nötigung, fortgesetzter Gewaltausübung sowie der Körperverletzung.

Blaulicht Döbling Wien Brigittenau
kurier.at  | 

Kommentare